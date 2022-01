Caen. Hockey sur Glace (D1) : Caen se relance en écrasant Marseille

Le match.

Enfin un match référence pour les Drakkars de Caen (Calvados) qui ont surclassé Marseille (Bouches-du-Rhône) sur le score de 6 buts à 1 ce samedi 13 octobre 2018. C'était pourtant très mal parti pour Caen, mené 1-0 après 2 minutes de jeu, mais le match a malgré tout été maîtrisé par les Normands qui ont logiquement égalisé à la 23e minute (Prosvic) avant de prendre l'avantage à la 43e (Devin). Caen a ensuite alourdi la marque par Aurard (47e) puis Cantagallo (51e) avant qu'un incident vienne plomber l'ambiance.

Un palet en tribune, un spectateur évacué

Alors que le match est plié pour Caen qui mène 4-1 à la 53e minute, Pierre-Antoine Devin rate complètement un dégagement anodin et envoie le palet en tribune. Un spectateur, touché, est inconscient au sol. S'ensuit une interruption du match d'une dizaine de minutes dans un silence de mort avant que les secours n'évacuent le blessé, qui a retrouvé ses esprits et s'en sortira avec des points de suture. Dans une ambiance refroidie malgré la première victoire de la saison qui se dessine, les Drakkars inscriront deux buts supplémentaires par Bushbacher (55e) et Labanowicz (60e). Grâce à cette belle victoire, Caen se redonne de l'air et est 9e au classement de Division 1.

La réaction

Luc Chauvel, entraîneur de Caen : "Les garçons ont tenu le tempo, on a mis beaucoup de palets à la cage. On savait qu'en continuant à mettre la pression ça allait marcher et c'est ce qui s'est passé. On était pas invités dans le groupe des prétendants au top 4 avec Tours et Cergy qui nous ont battus, mais il n'y avait pas de panique à bord, on a battu les deux équipes qu'on doit laisser derrière. C'est la première fois depuis très longtemps que je vois un palet blesser quelqu'un en tribunes, mes joueurs ont été très choqués d'autant plus que le joueur venait d'un d'eux. Je souhaite le meilleur rétablissement possible aux personnes touchées, j'espère que tout va bien pour eux".

La fiche.

Caen - Marseille : 6-1 (0-1, 1-1)

Caen : Papillon (GB, 43 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Labanowicz, Rasulow, Msumbu, Robert, Benoit, Miquelot, Devin (Cap), Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Colotti, Alvarez

Marseille : Charton (GB, 50 arrêts), Nicolt (GB), Springer, Westerlund, Guirado, Cestr, Heiskanen, Aubry, Bourguignon, Morel, Jensen, Fine, Lauris, Geoffroy, Deshaies (Cap), Jarolin, Vento, Novotny, Siguenza, Baskatovs

