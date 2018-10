Marche pour le climat : un millier de personnes dans les rues de Caen 

La circulation a été bloquée dans les rues de Caen (Calvados) dès 15 heures, ce samedi 13 octobre 2018. Les participants de la marche pour le climat sont partis de la place du Théâtre. Ils ont parcouru quelques kilomètres, rythmés par les interventions des différentes organisations citoyennes.

"Nous sommes la génération climat"



"Parce que quelqu'un devait le faire", près de dix "citoyens lambda", dont Caroline Bacon ont animé la manifestation et pris la parole pour porter le slogan de l'antenne caennaise du groupe citoyen Il est encore temps.

De nombreux panneaux et pancartes brandies par les manifestants, rue Saint-Pierre. - Maëlig Louesdon

"La parution du rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) en début de semaine tombe à point-nommé. Il prévoit un réchauffement climatique de plus de trois degrés pour la fin du siècle", exprime Caroline Bacon. Pour elle, comme pour d'autres, il est urgent et nécessaire de comprendre que les conséquences du réchauffement se font sentir aujourd'hui. "Nous sommes la génération climat", ajoute-t-elle.

Et un. Et deux. Et trois degrés !

On joue pour ou contre le #climat ?#MarchepourlecLimat à #Caen. pic.twitter.com/NWC1JemqzJ — Olivier Cosme (@radiolivier) 13 octobre 2018

Selon les défenseurs de l'environnement présents à Caen ce samedi, "il faut à tout prix éviter de sombrer dans un monde dont les bouleversements seraient fatals pour les populations les plus vulnérables et la biodiversité". Bâtir un avenir écologique et social autour du partage et de la solidarité, contrecarrer les lobbys et autres "industries destructrices de environnement", sont leur mot d'ordre.

En Normandie, un rassemblement s'est également déroulé à Cherbourg ce samedi. Il a réuni près de 400 personnes.

A LIRE AUSSI.

Climat: réunion sur l'avenir de l'accord de Paris à Montréal... sans les Américains

Réchauffement: même la Patagonie chilienne produit du vin

De Bordeaux à Paris et Lyon, nouvelle mobilisation pour le climat

Trump retire les USA de l'accord-climat: les réactions étrangères

Une année de phénomènes climatiques extrêmes pour la planète et l'Amérique de Trump