Entrez dans le coeur de l'Aéroport Cherbourg Maupertus

Visite de l'aérogare, rencontre avec les pompiers de l'aéroport, découverte de la Tour de Contrôle, de l'Aéroclub et de l'Hélicoptère de la Marine Nationale...

Pour les plus petits et les plus grands, cette visite est l'occasion de découvrir le monde aéroportuaire et ses rouages.

Rendez-vous ce Mercredi à 14h00 à l'aéroport.

Réservation obligatoire au 02.33.54.61.12 ou au 02.33.54.37.20

Tarifs :

7€/pers

5€/enfant de -12 ans

Plus d'infos :www.cherbourg.aeroport.fr

Ecoutez Nicole Swneniss, de l'Office de Tourisme du Val de Saire qui organise cette visite!