Zone Libre : joyeux anniversaire Jean Jacques Goldman

Il est la personnalité préférée des Français devant Omar Sy et Teddy Riner alors qu'il ne chante plus, même pour les restos du cœur. Jean Jacques Goldman fête ses 67 ans ce jeudi 11 octobre 2018. Goldman, c'est sept albums studios, 30 millions de disques vendus, au bas mot, une vingtaine de chansons qui tournent encore sur la plupart des radios et près de 130 chansons écrites ou composées pour les autres, Dion, Hallyday, Pagny, Calogero, De Palmas et même Ray Charles… Jean Jacques Goldman marche seul en haut de l'Olympe de la chanson française. Il est dans la boîte à musique de jeudi 11 octobre.