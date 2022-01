People. Découvrez le classement des célébrités françaises préférées des 7-14 ans

Le classement des Français préférés par les Français est l'un des tops les plus attendus de l'année, et cela, au sein de la rédaction du Journal de Mickey, on le sait. On sait également que les jeunes 7-14 ans ont un avis bien tranché sur la question. Découvrez les entrées et le podium.

Quatre entrées dans ce nouveau classement : les cuisiniers Cyril Lignac (31e) et Philippe Etchebest (29e), le chanteur M Pokora (17e) et Olivier Minne (13e). La nouvelle formule de Fort Boyard semble avoir porté ses fruits auprès d'une jeune audience. Sur le podium, l'ancien tenant du titre Kylian MBappé se retrouve à la 3e place. Il est devancé par Bigflo et Oli (+ 2 places) et Soprano (+ 2 places), qui retrouve la première place, qu'il occupait en 2017.