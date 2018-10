Les carburants s'apprêtent à changer de nom

Ce sera une petite révolution à la pompe à essence, à partir du vendredi 12 octobre 2018. Le sans-plomb 95-E10 laisse sa place au E10, les sans-plomb 95 et 98 au E5 et le diesel au B7, B10 ou encore XTL pour le diesel synthétique. De quoi susciter encore quelques interrogations dans les stations à essence. "On ne nous a rien dit et on n'a pas encore reçu les étiquettes", signale un vendeur dans une station du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), qui s'attend à beaucoup de questions en fin de semaine. "Ça ne change rien", explique la responsable d'une autre station qui indique que les deux appellations seront conservées, au moins au début.

Uniformisation européenne

Mais alors à quoi cela sert ? C'est la question qui revient le plus souvent à la pompe, où les consommateurs ont vaguement entendu parler de ce changement de nom à venir, sans bien saisir le sens de la réforme. "Ce n'est pas très clair, avoue Virginie Dujardin en faisant son plein. Il faudrait peut-être expliquer un peu plus aux personnes pourquoi on le fait". "Ils feraient mieux de baisser les prix", ajoute Karim El Kaabi. En fait, il s'agit simplement d'uniformiser les noms des carburants dans les pays membres de l'UE pour simplifier la vie des automobilistes lors de leur déplacement à l'étranger. Ainsi, un Français qui fera le plein en Allemagne, en Angleterre ou en République Tchèque s'y retrouvera directement à la pompe avec des carburants qui portent le même nom qu'en France. Que l'on se rassure, cette mesure n'aura aucun effet sur le prix des carburants ou encore sur leur composition.