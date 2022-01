Grand-Quevilly. Tennis de table (Pro AF) : l'ALCL Grand-Quevilly continue sur sa lancée

Comme leurs collègues masculins du SPO Rouen, les filles de l'ALCL Grand-Quevilly (Seine-Maritime) devaient confirmer leur bonne entame de championnat de Pro AF. Pour la deuxième journée, le jeudi 4 octobre 2018, elles se sont déplacées jusqu'à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin. Un déplacement fructueux puisqu'elles y ont remporté une deuxième victoire.

Une victoire aux forceps

Dans le premier match, Galia Dvorak (n°26 fr) affronte Emmanuelle Lennon (n°49 fr) et même si la bataille est rude, la Normande fait une contre-performance et s'incline 3-0 (11-9, 11-9, 12-10). Dans le deuxième match, Jiayi Sun (n°30 fr) affronte Ekaterina Guseva (n°45 fr). Elle profite d'un meilleur classement et le résultat s'en ressent dans le match qui tourne à sa faveur en quatre sets (11-4, 2-11, 5-11, 5-11).

Après la pause, Yuan Tian (n°25 fr) s'impose difficilement contre Bin Li (n°43 fr) mais elle donne quand même un deuxième point à son équipe (11-9, 7-11, 11-8, 11-13, 4-11). Le point décisif est ensuite apporté par Jiayi en trois sets contre Lennon (10-12, 4-11, 2-11).

L'ALCL remporte donc une nouvelle victoire qui lui permet de se placer en haut du classement avec six points, à égalité avec Etival. La prochaine rencontre se jouera le mardi 6 novembre 2018, à domicile face à Issy-les-Moulineaux, troisième au classement.