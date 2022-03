Tennis de table. Le SPO Rouen prend de l'avance sur le classement

Ce dimanche 3 novembre 2019, le SPO Rouen Tennis de Table (Seine-Maritime) se déplaçait à Hennebont pour la 5e journée de championnat de ProAM.

Une lutte acharnée jusqu'au bout

Face à Hennebont, situé en milieu de classement avec deux victoires et deux défaites, le SPO Rouen ne devait pas fléchir pour conserver leur première place et aussi continuer leur série de cinq victoires consécutives.

La rencontre

Dans le premier match, Robert Gardos affronte Cédric Nuytinck et s'incline en 3 sets. Dans le deuxième match, Can Akkuzu doit se battre jusqu'au bout pour venir à bout de Shengpeng Fan, sur le score de 2-3. À la pause, le SPO est revenu à égalité avec Hennebont.

Pour le troisième match, Alexandre Robinot affronte Samuel Walker et s'impose en 3 sets.

Le quatrième match est à la faveur de Hennebont, avec Nuytinck qui s'impose 3-1 face à Akkuzu. Hennebont et le SPO Rouen se retrouvent une nouvelle fois à égalité, et il faut attendre le cinquième match entre Gardos et Fan pour connaître l'issue de la rencontre.

Là encore, le match est très disputé, et c'est Robert Gardos qui réussi à s'imposer en 5 sets : 2-3.

Avec cette 6e victoire consécutive en autant de rencontres, le SPO trône en tête du classement avec 18 points.

Leur prochaine rencontre sera le 19 novembre 2019, face à Saint-Denis. Les Coyotes iront affronter, sur leur terrain, leurs adversaires classés en deuxième place avec 11 points : trois victoires pour cinq défaites.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table : face au leader, le SPO Rouen laisse passer une belle occasion

Tennis de Table (Pro A) : le Derby Normand à sens unique pour les Rouennais

Le SPO Rouen prend la tête du championnat

Tennis de table (Pro A) : Rouen remporte le derby normand contre Caen

Tennis de table : une rencontre pas si facile pour le SPO Rouen