Hors Normandie. Tom vous offre 4 entrées au Futuroscope + 100€

Cap sur le parc du Futuroscope cet Automne. Chaque jour du lundi au vendredi entre 9h et 13h, Tom vous propose de mener l'enquête ; vous réunissez les indices donnés à l'antenne pour découvrir un objet caché. Après l'inscription et le tirage au sort vous pouvez une fois à l'antenne poser votre question (pour vous aiguiller) et proposer l'objet que vous avez en tête.

En ce moment 4 invitations au Futuroscope sont en jeu + 100€ à dépenser sur place, que ce soit pour vous faire plaisir dans les boutiques souvenirs ou encore autour d'une bonne table du parc. De nouvelles attractions sont à tester aussi : l'aventure dans l'espace avec l'astronaute Normand Thomas Pesquet, la piste de rallye aux côtés du champion Sébastien Loeb ou encore l'extraordinaire voyage qui vous fera décoller (les pieds dans le vide) dans un monde mi-virtuel mi-réalité.

Un cadeau pour toute la famille à décrocher en jouant à Cherchez, trouvez, gagnez. Pour vous aider sur l'enquête notez que l'objet mystère n'est pas électrique, ce n'est pas un contenant, vous pouvez l'acheter dans le commerce, il n'est pas bruyant et ne vous apportera rien côté déco.

Une question, une proposition ? Inscrivez-vous sans plus attendre avant que la réponse ne vous passe sous le nez. Il suffit d'envoyer TOM par sms au 7 11 12 (65 centimes + coût sms) ou en appelant pendant l'émission (entre 9h et 13h) le 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute).

