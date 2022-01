Rouen. Baseball : une finale pas comme les autres pour les Huskies de Rouen

La meute des Huskies de Rouen (Seine-Maritime) est montée tranquillement en régime au fil de la saison. "Comme un moteur diesel", concède Pierre-Yves Rolland, un des dirigeants. Mais le résultat est le même : son équipe va participer à partir du samedi 6 octobre 2018 à ses 14e finales du championnat de France de baseball. Déjà titrés à 13 reprises depuis le début des années 2000, les Rouennais vont tenter de conserver leur couronne et leur invincibilité en finale domestique. Mais ils vont devoir faire face à quelques nouveautés.

Une finale inédite

L'adversaire, pour commencer, puisque les Cougars de Montigny accèdent pour la première fois de leur histoire à ce niveau. "Sans les craindre, on va être vigilant parce que c'est une bonne équipe qui a des atouts. Notamment sur le monticule, même s'ils sont un peu plus légers au bâton, analyse Pierre-Yves Rolland. Mais quand on s'appelle Rouen, dans le baseball, on est forcément favori quand on attaque une finale !"

Prudent, le dirigeant a raison de se méfier au vu des confrontations directes entre les deux équipes cette saison. En mai, les Rouennais s'étaient fait surprendre et étaient rentrés des Yvelines avec deux défaites dans leurs bagages (9-0 et 4-2). Puis ils avaient lavé l'affront, en juillet 2018 en s'imposant deux fois à domicile (1-0 et 7-0).

Le samedi 6 octobre 2018, la meute devra reproduire ce type de performance devant son public pour le premier match. Une autre nouveauté pour elle, habituée à terminer en tête la saison régulière et donc à recevoir pour les matches décisifs. Tout le contraire de cette saison, où les hommes de Keino Pérez vont devoir recevoir pour les deux premiers matches, avant d'aller jouer les rencontres décisives à Montigny. "Le match de samedi va être plus important que les autres, surtout si on gagne le match contre leur plus gros lanceur, prévoit Pierre-Yves Rolland. On vise les deux victoires à domiciles, mais si on fait un partout rien ne sera joué !"

Pratique. La finale se joue au meilleur des cinq matchs, donc la première équipe à trois victoires l'emporte. Les deux premiers matches se jouent à Rouen le samedi 6 et le dimanche 7 octobre 2018. Les matches 3, 4 (si nécessaire) et 5 (si nécessaire) se joueront à Montigny le samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2018.