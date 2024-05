Rouen. Les meilleures équipes de baseball réunies pour le Challenge de France

"C'est quatre jours où l'on va être la capitale du baseball français. C'est important de montrer qu'il y a de l'ambiance", se réjouit Xavier Rolland, président des Huskies de Rouen. Du jeudi 9 au dimanche 12 mai, le club s'apprête à recevoir les meilleures équipes de baseball françaises pour le Challenge de France. L'événement est gratuit et ouvert à tous. La compétition se déroule en coopération avec Chartres. Les deux villes accueillent les matchs de poule pour un final à Rouen au sein du centre sportif Antoine-de-Saint-Exupéry. "On est forcément ambitieux pour cette compétition dont on a le record de victoires. On l'aborde pour la gagner", continue le président du club. Vaincus en 2023, les Huskies tenteront d'accrocher un 11e titre devant leur public.