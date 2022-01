Rouen. Baseball : les Rouennais s'approchent d'un 14e titre

Il ne suffira que d'une victoire sur les matchs à Montigny pour s'assurer un 14e titre national. Les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) ont parfaitement rempli leur contrat, le samedi 6 et le dimanche 7 octobre 2018, en remportant leurs deux matchs à domicile contre les Cougars de Montigny, une première face à cet adversaire.

Dans le premier match, les Cougars commencent en attaque et marquent un premier point, tout de suite rattrapé par les Rouennais. Et par la suite, les Huskies empêchent leurs adversaires de scorer et prennent de l'avance pour finalement s'imposer 4-1.

La meute n'a rien lâché

Le dimanche, ce sont les Normands qui ouvrent la marque dans la troisième manche avant d'accentuer leur avance dans la cinquième (4-0). Mais la réaction de Montigny ne se fait pas attendre et les Franciliens dominent la fin de partie. Insuffisant toutefois pour déboulonner des Huskies vainqueurs par 4 à 3.

L'issue de la finale se décidera à Montigny, avec un match 3 prévu le samedi 13 octobre 2018. En cas de victoire des hommes de Keino Pérez, les matches 4 et 5 du dimanche seraient inutiles et Rouen serait assuré de conserver sa couronne.

