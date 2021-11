Rouen. Baseball : les Huskies de Rouen ratent le coche

Décrochés dans la course à la première place de la saison régulière, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) ont manqué l'occasion de refaire leur retard. Le dimanche 26 août 2018, la meute a remporté une rencontre et perdu la deuxième contre les leaders du championnat, les Baracudas de Montpellier.

Une reprise mitigée

Dans le premier match, les Huskies ont pris les devants et se sont imposés 4-10. Mais dans le second, même avec trois points d'avance dès la deuxième manche, ils se font rattraper par Montpellier qui a finalement gagné le match 5-4. Les deux équipes ont donc partagé les points de la rencontre.

Au classement, les Huskies sont maintenant quatrièmes avec 12 victoires et 8 défaites. À trois matches du début des play-offs, ils sont sûrs d'être qualifiés mais ne sont pas en position de favori. Le prochain match, dimanche 2 septembre 2018, sera un bon test, avec la réception des Templiers de Senart (2e).

Keino Perez (coach de Rouen) : "Les points positifs ? On a fait un gros premier match. Je suis content aussi de la prestation de mes lanceurs… Dans le deuxième, on a pensé qu'on pouvait gagner facilement en menant très rapidement. Après, on s'est endormi. On a mis des coureurs sur les buts à chaque manche, mais sans concrétiser. Et à force de laisser passer les opportunités, on s'expose. Ils sont revenus doucement dans le match. On sait que Montpellier joue toujours intensément et ne lâche rien. La première place ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas le classement mon souci. C'est comment joue mon équipe, mon souci. Il faudra retenir des leçons de cette défaite en play-offs, sinon on risque de perdre des matches encore."