Équeurdreville. Festival du jeu de société à Equeurdreville ce week-end

Cette année, "le festival du jeu de société est dans le pré" à Equeurdreville ! La thématique de la campagne a donc été choisie pour créer des animations et des espaces ludiques et dédiés mais il y aura toujours la grande salle où vous pourrez tester une centaine de jeux de tous styles, pour grands et petits. Des jeux géants et des tournois seront proposés, pendant lesquels vous pourrez remporter de nombreux cadeaux. Les inscriptions se font sur place.

Écoutez Aurélie Eve, organisatrice de l'événement, nous en dire plus :

Festival du jeu de société d'Equeurdreville Impossible de lire le son.

Rendez-vous samedi 6 de 11h à 19h et dimanche 7 octobre 2018 de 10h à 18h au complexe sportif Lecanu à Equeurdreville-Hainneville. Entrée à 1€ pour les plus de 2 ans. Plus d'infos sur la page Facebook.