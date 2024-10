Evénement. Festival du jeu de société : un rendez-vous ludique à Cherbourg-en-Cotentin

Le Festival du jeu de société est de retour samedi 26 et dimanche 27 octobre au gymnase Picquenot à Cherbourg-en-Cotentin.

Cet événement, né de la collaboration entre l'association La Fabrique de Rêves et la ludothèque du centre social La Mosaïque, a pour objectif de rendre le jeu de société accessible à tous. Loin des écrans, le festival met en avant le partage, le dialogue et le rapprochement intergénérationnel à travers des jeux variés : jeux de cartes, de plateau, surdimensionnés, stratégiques, coopératifs, et bien d'autres.

Aurélie Eve, présidente de La Fabrique de Rêves, nous présente le programme de cet événement ludique au micro de Tendance Ouest :

Des espaces thématiques seront mis en place pour les petits et les grands, accompagnés d'animateurs pour guider les participants. Et entre deux parties, il sera possible de se restaurer sur place. Le festival est l'occasion idéale de découvrir ou redécouvrir les plaisirs du jeu de société, que vous soyez un joueur novice ou passionné.