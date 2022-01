Caen. À Caen, la restauration du clocher Saint-Pierre se fait en douceur

Après la restauration de la flèche du clocher Saint-Pierre de Caen (Calvados), place désormais aux parties basses. Massons, tailleurs de pierre, sculpteurs, ils mettent tout en œuvre pour que l'édifice retrouve son éclat. "C'est un monument vraiment bien conservé", s'émerveille encore Gilles Gaillard, le chef du colossal chantier.

Petit à petit, la pierre de Caen retrouve sa blancheur originelle. - Margaux Rousset

Un gommage en douceur

Et la pierre de Caen, qui compose la plus grande partie de l'édifice, a besoin de douceur. Pour le gommage, les ouvriers utilisent de l'archifine, un produit abrasif projeté à très basse pression. "C'est un produit très doux". Et comme par magie, les traces noires de pollution disparaissent pour laisser place à la couleur blanche de la pierre.

Les frises qui bordent les parties basses de l'église Saint-Pierre. - Margaux Rousset

Fin du chantier : octobre 2019

La restauration ne comporte pas que le nettoyage de la pierre. "On sculpte aussi pour qu'à la fin le monument retrouve ses belles lignes".

Le chantier, commencé en novembre 2007 par le nettoyage de la cinquième chapelle du chevet, nécessite plus de deux tonnes de coulis et 200 tonnes de matériel d'échafaudage. 1 300 éléments sculptés vont être remplacés et 6 000m2 de parements sont nettoyés. Le coût total des travaux est de 3 137 000 euros.

Les joints ciments sont également remplacés par des joints au mortier de chaux. Cette restauration des façades des parties basses doit durer jusqu'en février 2019. Le chantier doit se terminer en octobre 2019 avec la restauration du beffroi et des parements intérieurs.

De nouveaux moules et sculptures vont être installés. - Margaux Rousset