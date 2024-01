Place du commerce. Encore du mouvement à Caen et dans son agglo

La rédaction de Tendance Ouest vous fait découvrir en détail les nouveautés de trois enseignes.

Coiffeur, crossfit et pizzeria

Anaïs Ametller a donné son nom à son tout premier salon de coiffure situé 18 rue du Havre à Caen. "J'ai remporté un grand nombre de prix dont la médaille d'excellence aux olympiades des métiers en 2022. J'étais donc prête à ouvrir mon propre salon, après neuf ans d'expérience professionnelle", précise la jeune femme. Quant à Quentin Fort et Quentin Masson, ils ont eu la brillante idée de proposer des cours de crossfit pour les séniors après avoir ouvert leur club de sport Crossfit Q2G à Douvres-la-Délivrande en novembre 2022. "Nous avions envie de proposer des cours adaptés à nos adhérents âgés de 60 ans et plus, et c'est une vraie réussite", soulignent les deux Quentin. Les cours accueillent jusqu'à douze personnes. Enfin, pour César Touroul, le gérant de la pizzeria Canaglia, installée 5 rue Ecuyère à Caen, il a enfin pu ajouter deux nouvelles salles pour accueillir plus de clientèle. "Depuis le 1er janvier, nous avons ainsi doublé notre capacité", précise fièrement le patron de l'établissement.