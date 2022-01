Rouen. Valentin Longuemare, la nouvelle voix du Rouen Métropole Basket

Les habitués du Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) et des matches du Rouen Métropole Basket vont devoir s'y faire. Une fois encore, avec la saison 2018-2019 qui débute, le micro et l'animation des matches à domicile changent de mains pour atterrir dans celles de Valentin Longuemare. Malgré son double mètre et sa stature longiligne, cet ancien étudiant en Staps n'avait jusqu'à présent rien à voir avec le monde de la grosse balle orange et s'est retrouvé ici par une suite de petits hasards.

Une note d'humour au bord du parquet

"Moi, je viens de l'athlétisme", précise le jeune homme de 24 ans. Et c'est dans cet environnement qu'il a attrapé le virus de l'animation. "C'était sur une compétition de jeunes, il y a trois ans. Celui qui devait assurer l'animation n'était pas là, j'ai pris le micro et je me suis pris au jeu. Ensuite, le vice-président du club m'a proposé de passer la formation de la Fédération française d'athlétisme pour devenir speaker."

Des pistes, Valentin Longuemare est passé au bord des parquets dès l'année dernière, pour apprendre, avant de monter en première ligne depuis le début de la saison. Installé entre les bancs des deux équipes, c'est lui qui lance les musiques, annonce le nom des marqueurs et joue avec le public. L'humour, justement, c'est sa marque de fabrique. "Dans le match de Leaders Cup contre Évreux, à un moment il y a eu une altercation entre deux joueurs. Tout de suite, j'ai mis Aimons-nous vivants de François Valéry et j'ai entendu le public rigoler", donne-t-il en exemple. Avec cette Leaders Cup, Valentin Longuemare a pu se tester et se dit satisfait de ses premières performances au micro, même si des détails restent perfectibles. À présent, il a hâte de goûter aux joutes de la Pro B. En espérant voir les Rouennais bien y figurer, pour pouvoir s'amuser avec un Kindarena aussi plein que possible.