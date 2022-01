Saint-Lô. La boîte à musique rend hommage à Charles Aznavour

Il était le chanteur français le plus connu à l'étranger, le dernier des géants, lundi 1er octobre 2018, la mort a emmené Charles Aznavour retrouver Brel, Piaf, Brassens, Hallyday et les autres. Avec une carrière longue de plus de 70 ans, le chanteur français d'origine arménienne est monté en haut de l'affiche pour ne jamais en redescendre comme les prouvent ses 200 millions d'albums vendus à travers le monde. Au lendemain de sa mort, la boîte à musique a voulu, elle aussi, rendre hommage à Charles Aznavour.

