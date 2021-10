Caen. Caen : cinq familles hébergées dans un nouveau squat

Deux semaines après l'ouverture d'un squat rue Yves Guillou à Caen (Calvados) qui héberge 18 Albanais et Géorgiens, l'Assemblée Générale de lutte contre toutes les expulsions a ouvert les portes d'un nouveau squat, ce samedi 18 mai 2019. Situé 69-71 avenue Henry Chéron, il s'est installé dans deux bâtiments vides, une ex-maison et un ex-restaurant. Des affiches "Un toit, un droit" sont affichées sur les façades des bâtiments.

Les sortir de la situation "cata"

Une décision prise suite à la fermeture de l'espace Vanier le 4 avril dernier, centre d'hébergement d'urgence. Plusieurs familles ont été laissées à la rue sans solutions d'hébergement. "Il y a des campements sauvages qui se sont formés à la gare de Caen. C'est terrible", indique Jonathan, un membre de l'AG de Lutte contre toutes les Expulsions. "Il faut les sortir de la situation "cata"."

"On a vécu trois mois dehors, devant la gare"

Au total, vingt personnes dont cinq familles d'origine arménienne, géorgienne et albanaise occupent le squat depuis jeudi 16 mai 2019. Parmi eux, des enfants d'un et deux ans. Pour Rushit, albanaise âgée de 13 ans, les conditions de vie sont forcément meilleures dans le squat. "On est restés trois mois à la rue, à la gare. Mon frère d'un an et demi avait besoin de manger. C'était la catastrophe. Ici, au moins, on peut vivre. À la place du trottoir, on a des petits matelas de 10cm d'épaisseur comme lit".

Gagik et ses parents sont arrivés en France en mars 2018. - Léa Quinio

Gagik, adolescent arménien de 17 ans, et ses parents, ont été aidés grâce au 115, numéro du service d'accueil d'urgence. "On est ici le temps de trouver une maison. On a quitté l'Arménie pour des problèmes politiques en mars 2018."

Pour l'AG de lutte contre toutes les expulsions, la suite des événements relèvera du juridique. Un membre de l'assemblée donne davantage de précisions :

"Un huisser va passer pour une constation d'occupation" Impossible de lire le son.

• Lire aussi. Rouen : après l'évacuation des squats, des mineurs toujours à la rue

• Lire aussi. Caen : un nouveau squat ouvre dans l'agglomération

• Lire aussi. [DOSSIER] À Caen, la chasse aux squats





A LIRE AUSSI.

Un squat pour 80 personnes ouvre à Caen

Plus de 50 personnes expulsées d'un squat à Caen