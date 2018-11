Un squat pour 80 personnes ouvre à Caen

Un nouveau squat a ouvert à Caen (Calvados), en ce début du mois de novembre 2018. Il se situe au 28, rue Damozonne, entre la rue de Bayeux et la rue Caponière. Ce samedi 3 novembre, il accueille déjà 8 familles, albanaises pour la plupart, arrivées jeudi. Près de 80 exilés sont attendus d'ici les prochains jours. Bon nombre d'entre eux ont été expulsés de deux squats, à Fleury-sur-Orne et dans le quartier de la Guérinière à Caen, en octobre dernier.

Le cinquième squat dans l'agglomération

Près de 250 personnes ont été expulsées de neuf squats à Caen et son agglomération en 2018. C'est plus du double par rapport à 2017. Avec l'ouverture de ce squat, rue Damozanne, il ne reste plus que cinq squats ouverts dans l'agglomération caennaise à ce jour. Le plus important étant celui du Marais, près de la Gare SNCF. Il accueille près de 200 personnes.

Des banderoles sont installées aux fenêtres de cette ancienne maison des associations. - Simon Abraham

Le nouveau squat rue Damozonne est une ancienne maison des associations. Elle est située à seulement quelques dizaines de mètres du Centre de recrutement des armées (Cirfa). Le lieu, propriété de la Ville de Caen, était inhabité depuis plusieurs années, selon l'AG de lutte contre toutes les expulsions, collectif qui a ouvert le squat.

