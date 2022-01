Caen. [Dossier] : Commerces à Caen, la proximité séduit

Avant l'arrivée de la Fromagerie Conquérant en 2015, rue Guillaume-le-Conquérant à Caen (Calvados), vous n'aviez pas vraiment le choix pour acheter du fromage en centre-ville : un seul établissement de ce type existait. En octobre 2018, on en compte désormais quatre dans la ville. "Les gens ont besoin de retrouver ce côté relationnel avec des commerçants", confie Boris Simao, le co-gérant. "C'est important de leur expliquer pourquoi on vend tel produit et la saisonnalité". S'il s'attendait au départ à attirer une clientèle de couples d'une quarantaine d'années, CSP +, Boris Simao voit passer dans sa boutique tout type de profils, y compris des étudiants ou des retraités.

Boris Simao est l'un des gérants de la Fromagerie Conquérant à Caen. Le commerce s'est installé rue Guillaume Le Conquérant en 2015. - Etienne Escuer

Même constat à quelques centaines de mètres de là, à la brasserie artisanale La Mouette, où un ouvrier de chantier s'arrête justement pour acheter des bières. "Le côté bio et local plaît", explique Hugo Guérin, l'un des gérants. Il a lui aussi l'impression que le côté artisanal revient à la mode. "Ça peut durer mais il faut que nous, commerçants, nous en donnions les moyens. Et qu'il y ait une prise conscience des gens sur l'intérêt des circuits courts." Ouverte en août 2018, la Crèmerie des Baratineurs connaît aussi un franc succès. "Les gens ont des questions sur la traçabilité et l'origine des fromages. Ils veulent savoir ce qu'ils mangent", explique Justine Vialle. Elle et Baptiste Evrard, respectivement 24 et 23 ans, ont ouvert leur commerce cet été.

Des gérants jeunes et en reconversion professionnelle

Point commun entre tous ces commerces : leurs gérants sont jeunes, souvent âgés d'une trentaine d'années environ, et ont pour la plupart décidé d'entamer une reconversion professionnelle. À La Mouette, Hugo Guérin a une formation en physique nucléaire et son ami Olivier Guerin, co-gérant, était architecte. Justine Vialle, de la Crèmerie des Baratineurs, a un diplôme d'architecte d'intérieur. François Crinon, 38 ans, à la tête de Terres de raisins, une cave à vin qui a ouvert cette année rue Guillaume-le-Conquérant, a travaillé pendant 15 ans en tant que responsable d'un bureau d'études dans le paysage. "J'étais arrivé au bout d'un cycle", explique-t-il. "Je pensais plus chiffre d'affaires que projet. Je voulais retrouver ce côté humain dans le travail".

Baptiste Evard a ouvert la Crèmerie des Baratineurs à Caen. Ce qui était à la base un job d'été est devenu une passion pour le jeune homme. - Etienne Escuer

Du côté de la Fromagerie Conquérant, Boris Simao a travaillé dans le commerce médical, et Cendrik Lefoulgoc, l'autre gérant, était pépiniériste. "Il y a le plaisir de vendre un produit de qualité", confie Boris Simao. "On le ressent, les clients sont souriants, c'est agréable !"

À la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Calvados, on constate effectivement un pic d'implantation de ce type d'activités à Caen et même dans tout le département. "Ce sont des activités qui ne nécessitent pas de qualification minimum pour s'installer et qui attirent des jeunes entrepreneurs souvent demandeurs d'emploi au moment de la création", selon Jean-Marie Bernard, son président. "Ces créateurs ont souvent comme motivation de vivre de leur passion et de changer de vie."

Trop de commerçants ?

Reste à savoir si ces commerces peuvent se pérenniser. Avec quatre crèmeries-fromageries en centre-ville de Caen, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat n'a pour l'instant pas d'inquiétude, d'autant que la philosophie de ces commerces s'inscrit dans un "retour ou développement de la consommation de produits locaux, de qualité, qui passent par des circuits courts", note Jean-Marie Bernard. "De plus, en centre-ville pour les fromagers, la clientèle a un pouvoir d'achat relativement élevé." En revanche, le président de la CMA se dit préoccupé par le nombre de brasseries, une "activité à la mode comme il y en a régulièrement. Le marché est-il suffisant pour que tout le monde puisse en vivre ? Certaines de ces nouvelles entreprises dont la pérennité n'est pas assurée ne risquent-elles pas de mettre en péril des brasseries déjà installées ?"

François Crinon a longtemps passé ses vacances dans les vignobles. En 2018, après mûre réflexion et une formation, il a décidé d'ouvrir son propre commerce. - Etienne Escuer

Ces commerçants ont en tout cas décidé de se serrer les coudes. Entre cavistes et fromagers, on fait par exemple découvrir les produits des uns et des autres lors de dégustations. Une entraide appréciée par Baptiste Evrard : "Monter un commerce, c'est prendre des risques et il n'y a pas de certitudes à la fin". Se lancer dans l'aventure n'est en effet par si simple, confirme Boris Simao, de la Fromagerie conquérant. "Il faut savoir gérer, communiquer, faire les comptes… Ce n'est pas que vendre du fromage !", rappelle-t-il.

Pratique :

Les fromageries à Caen

• La Crèmerie des Baratineurs, 4 rue aux Namps.

• Fromagerie Conquérant, 27 rue Guillaume-le-Conquérant.

• Aux Fromages de France, 116 rue Saint-Jean.

• La Fromagerie, 6 rue Neuve-Saint-Jean.



Les brasseries artisanales

• La Bièregerie, 33 route de Trouville.

• La Mouette, 85 bis rue Bicoquet.