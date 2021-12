Lillebonne. Les 24H pour l'emploi et la formation, au Havre

Le stade Océane du Havre (Seine-Maritime) accueille les 24H emploi et formation (sixième édition) le jeudi 4 octobre 2018. Un événement gratuit qui regroupe plus d'une quarantaine d'entreprises et centres de formation locaux.

500 postes à pourvoir

Au total, plus de 500 postes (CDI, CDD, intérim, alternance ou stage) sont à pourvoir dans différents secteurs : automobile, banque assurance, industrie, distribution, métiers de la sécurité, mécanique, transport ou encore commerce. Parmi les acteurs de poids on peut citer : Alliance Automotive Group, Fouré Lagadec, SNCF-EIC Normandie, Tourres&Cie-Saverglass ou encore Campus Veolia.

2 400 visiteurs

En 2017, plus de 2 400 visiteurs avaient fait le déplacement. Plus de 300 entretiens avaient été programmés après le salon. Pour préparer au mieux son déplacement, le site internet des 24H emploi et formation permet de découvrir la liste des exposants et le détail des postes à pourvoir.

24H emploi et formation - jeudi 4 octobre 2018 - stade Océane du Havre - de 9h30 à 17h (entrée gratuite).