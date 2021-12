Saint-Romain-de-Colbosc. On recherche des mannequins pour "Gromesnil dans tous ses états"

"Gromesnil dans tous ses états" se déroulera le samedi 11 et le dimanche 12 mai 2019 à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). L'événement accueillera notamment l'Objet du délire, une manifestation culturelle mettant à l'honneur la création artistique avec un message de sensibilisation au réemploi des objets. Céline Bertois, une artiste styliste, présentera une collection de modèles et d'accessoires délirants réalisés avec des objets de récupération.

Ouvert à tous

Pour présenter cette collection, 25 mannequins seront nécessaires. Un appel à candidature est donc lancé. Il concerne tout le monde.

• Enfants, adolescents et adultes (les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d'un parent lors des séances d'essayage et des défilés).

• Oser porter des vêtements ou accessoires parfois délirants.

• Les personnes disponibles pour l'essayage du 24 janvier 2019 (18 heures), des répétitions du 24 avril et du 9 mai 2019 (18 heures) et des défilés les 11 et 12 mai 2019.



Les mannequins amateurs et bénévoles ont jusqu'au 25 octobre 2018 pour postuler. Les 25 mannequins se verront confirmer leur participation le mardi 30 octobre 2018.