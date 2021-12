Rouen. Financement participatif : objectif atteint pour la 1431, bière rouennaise

Objectif atteint pour the Brew Society.

La start-up rouennaise, qui s'apprête à lancer trois recettes de bières sous la marque 1431, a achevé sa campagne de financement participatif sur un succès, vendredi 26 octobre 2018. La somme de 10 000 € a été atteinte. Cet argent va servir à financer deux fermenteurs pour produire les trois bières. "On espérait monter à 15 000 pour en acheter trois, un par recette mais on pourra déjà les fabriquer et les proposer aux Rouennais", détaille Alexandre Debroas, le fondateur de la start-up.

L'engouement a été présent autour de cette bière escape game. 130 contributions ont permis d'atteindre la somme visée avec parfois des dons de plus de 500 €. "De voir que les Rouennais se sont emparés de cette future bière, c'est aussi rassurant pour nous".

Une recette est au point

Tout semble donc en ordre de marche pour que the Brew Society puisse s'installer comme prévu au marché d'intérêt national de Rouen dans les prochaines semaines. Les premières bières devraient être commercialisées au mois de janvier 2019. L'heure est encore à la perfection des recettes. "On a l'échantillon de la Juge, l'American pale Ale. On commence à la faire déguster à des cavistes dans Rouen et les retours sont très positifs", affirme Alexandre Debroas.

Pour les deux autres recettes dont une blonde à la Rose, l'entrepreneur veut se laisser encore un peu de temps. "On veut qu'il y ait vraiment une harmonie des arômes, on est pas encore satisfait à 100%".