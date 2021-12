Fécamp. Fermeture de Monoprix à Fécamp : "on perd notre famille"

Les clients se suivent à la caisse du Monoprix de Fécamp (Seine-Maritime), discutent quelques secondes avec les caissières, demandent des conseils… Mais toute cette petite ritournelle sera bientôt terminée. Monoprix va définitivement fermer ses portes samedi 29 septembre 2018, à 19 heures [le magasin n'étant pas ouvert le dimanche]. Cette fermeture signe la fin d'un magasin historique de la ville, Monoprix étant installé dans ces locaux depuis plus de 80 ans.

Alors, les rayons se vident et les premiers cartons de marchandises invendues sont envoyés dans les autres magasins de l'enseigne. La raison évoquée pour justifier cette fermeture est le coût des travaux à effectuer, trop élevé, d'autant que le bâtiment de 120 ans est classé.

"La petite personne âgée qui vient faire ses courses, c'est comme notre grand-mère"

L'heure était donc aux au revoir, mardi 25 septembre 2018, à quatre jours de la fermeture. Des au revoir difficiles pour Rolande Gougelot et Rose-Marie Tranchard, deux fidèles clients "très tristes" de la fermeture. Pour les salariés et beaucoup de Fécampois et de touristes réguliers, Monoprix était bien plus qu'un magasin :

La fin de cette aventure est d'autant plus difficile pour les salariés du magasin que l'annonce, en juin dernier, a été "brutale" car "inattendue" et dans un "délai très court". "Le magasin avait des hauts et des bas mais comme tout magasin, raconte Amélie Isaac.

"Cela nous mettrait en difficulté financière d'aller travailler au Havre"

La direction a proposé aux huit salariés de travailler dans d'autres magasins, notamment au Monoprix du Havre, mais "c'est impossible", selon Angélina Levaray, l'une des caissières, qui souligne qu' "avec un salaire à 1150 euros par mois, 300 euros d'essence à prévoir pour aller au Havre et 40 euros de frais de parking par mois, cela nous mettrait en difficulté financière d'aller travailler là-bas".

La solution ferroviaire a bien été envisagée mais "les horaires de trains ne concordent pas avec ceux du magasin", ajoute sa collègue.

Pour l'instant, elles n'ont pas trouvé d'autres solutions pour gagner leur vie, "on n'est pas encore dans la démarche de se projeter ailleurs parce qu'on est encore dans le magasin, on n'arrive pas à le voir fermer", avouent les deux jeunes femmes.

Monoprix était présent dans le bâtiment depuis 80 ans. - Noémie Lair

Quel avenir pour le bâtiment ?

En partant, Monoprix laisse un bâtiment emblématique de la ville vide. Un bâtiment dont l'entreprise est propriétaire et pour lequel des questions se posent pour l'avenir.

La maire de Fécamp, Marie-Agnès Poussier-Winsback a interrogé le groupe à ce sujet et a indiqué vouloir être associée à la vente du bâtiment, "c'est-à-dire que l'on veut savoir à qui ils vont vendre et qu'on se réserverait le droit de préempter si l'affectation n'allait pas parce que pour nous, il faut qu'il y ait une surface commerciale au rez-de-chaussée".

Mais la maire le souligne, "il faudra quoiqu'il arrive du temps pour rénover les bâtiments" et pendant ce temps d'attente, des événements seront organisés dans les locaux pour qu'ils ne restent pas complètement fermés.

Contactée, la direction de Monoprix n'a pas souhaité répondre à nos questions.