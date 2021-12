Caen. Sept raisons d'aimer (encore plus) N'Golo Kanté

Tout ce qui est petit est mignon… L'adage est d'autant plus vrai lorsque l'on connaît N'Golo Kanté. Le milieu de poche (1m68 et 68 kilos) de Chelsea et de l'équipe de France est le chouchou de tous les amateurs de football. Il a su conquérir tout un pays après la coupe du monde et son ascension ne semble pas près de s'arrêter. De Suresnes à Londres, en passant par Caen (Calvados), son parcours est unique et force le respect chez les amoureux de ballon rond.

1/ Parce qu'il passe sa soirée chez des fans

Une histoire qui a fait rire les réseaux sociaux mais qui n'a étonné personne. Ayant raté son train pour aller à Paris, N'Golo Kanté a passé la soirée et dîné chez des supporters qu'il avait rencontrés à la mosquée locale. En toute simplicité. C'est devenu le chouchou des réseaux sociaux depuis quelques années. Un t-shirt à sa gloire a même été fait par les Normands de Quatre Cent Quinze.

World Cup winner, former premier league player of the year, 2 time premiership winner casually joined us to watch MOTD after visiting a local mosque. True definition of being humble. What a man. pic.twitter.com/y14NanXKPn — J (@jahrul999) 16 septembre 2018

2/ Parce qu'il a une chanson rien qu'à lui

Les bleus ainsi que les supporters ont pris l'habitude d'entonner une chanson à la gloire du milieu de terrain. Les joueurs l'ont d'ailleurs fait après la victoire des bleus contre les Pays-Bas (2-1) le dimanche 9 septembre 2018. Les paroles, à chanter sur l'air des Champs-Elysées de Joe Dassin : "il est petit, il est gentil. Il a bouffé Léo Messi. Mais on sait tous que c'est un tricheur, N'Golo Kanté !"

3/ Parce qu'il est simple, et gentil.

Tous ses coéquipiers, ainsi que les supporters, le reconnaissent. N'Golo Kanté est l'anti bling-bling par excellence. A Caen, il roulait dans une voiture plutôt modeste : une Renault Mégane 3 et ne possédait pas de véhicule avant son arrivée, hormis sa trottinette. Partout où N'Golo Kanté est passé, tout le monde salue sa manière d'être et sa gentillesse.

4/ Parce que son titre avec Leicester en 2011 est un énorme exploit

N'Golo Kanté et ses coéquipiers, sous les ordres de Claudio Ranieri, ont signé l'un des plus incroyables exploits sportifs de ces dernières années en devenant champion d'Angleterre en 2015. L'effectif n'était pas du tout programmé pour un tel titre, ni même une qualification européenne. Tout comme Kanté, la plupart des joueurs jouaient dans des divisions inférieures quelques années auparavant.

5/ Parce qu'il a un parcours atypique

De la réserve de l'US Boulogne à Chelsea et au titre de champion du monde avec l'équipe de France. N'Golo Kanté a connu des galères et ne pensait même pas finir pro. Il n'a pas été dans le cursus classique des centres de formation. Sa taille a été un obstacle dans une période où l'on recherchait des joueurs athlétiques. C'est à Caen que sa carrière décolle avec la montée en ligue 1. La suite, on la connaît…

6/ Parce qu'il va bientôt dépasser la note maximale dans FIFA s'il continue

N'Golo Kanté est désormais un excellent joueur sur le jeu vidéo FIFA. Sur le mode très populaire, Fifa Ultimate Team, il avait une carte bronze de 60. Il a désormais une note de 89 dans FIFA 19 et est le meilleur joueur français et le 16e meilleur joueur du jeu.

7/ Parce qu'il a déjà un palmarès long comme le bras

• Vainqueur de la Coupe du Monde.

• Double champion d'Angleterre.

• Vainqueur de la Coupe d'Angleterre.

• Finaliste de l'Euro.

• Finaliste de la Coupe d'Angleterre.

• Joueur de Premier League de l'année 2017

• 8e du ballon d'or 2017

• Joueur français de l'année 2017



Entre autres… Ça force le respect