Caen. Aéroport de Caen : direction Genève !

Une liaison directe entre l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados) et Genève (Suisse) verra le jour le lundi 26 novembre 2018. Annonce faite ce vendredi par la compagnie Hop ! qui proposera quatre trajets par semaine, à partir de 50 euros l'aller simple. "L'ouverture de cette ligne était attendue depuis longtemps par des chefs d'entreprise. Genève est une destination internationale majeure", se réjouit Michel Collin, président de l'aéroport Caen-Carpiquet. "Un vol direct qui plaira aux hommes d'affaires mais aussi aux touristes", ajoute Hélène Abraham, directrice commerciale marketing et produits au sein de Hop !

La compagnie aérienne avait déjà annoncé en début de semaine l'ouverture d'une liaison saisonnière vers Pau. Celle-ci sera mise en place pendant les différentes vacances scolaires, du samedi 22 décembre 2018 au vendredi 5 janvier 2019, du samedi 9 février au samedi 2 mars 2019 et du samedi 6 avril au samedi 27 avril 2019.

L'aéroport vers une année record

L'aéroport de Caen-Carpiquet s'apprête à conclure une année 2018 exceptionnelle en termes de fréquentation, avec une estimation à 250 000 voyageurs. "Nous rentrons dans la cour des grands, notamment grâce à notre nouvelle liaison avec Genève", se satisfait Michel Collin, président de l'aéroport.

la présentation de la ligne Caen-Genève a eu lieu ce vendredi 21 septembre 2018, en compagnie des représentants de Hop ! et de l'aéroport de Caen-Carpiquet. - Simon Abraham

la compagnie Hop !, filiale d'Air France, se frotte également les mains. Son offre est en forte augmentation, notamment avec les toutes nouvelles lignes vers Pau et Genève. Cette année, le trafic de la compagnie aérienne affiche une progression de 58 % dans la capitale normande. "C'est même l'aéroport où Hop ! bat tous ses records de croissance en France", explique Hélène Abraham. "Notre développement est possible grâce à la confiance et l'ambition de Hop !", enchérit Michel Collin.