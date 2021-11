Caen. Caen : les cahiers de doléances disponibles jusqu'au 22 février

Il vous reste encore quelques jours pour exprimer vos revendications. Depuis le lundi 7 janvier 2019, la ville de Caen (Calvados) a proposé aux citoyens un cahier de doléances à l'hôtel de ville mais aussi dans quatre pôles de vie des quartiers pour exprimer des demandes auprès du Maire de la ville, Joël Bruneau, du gouvernement ou du président de la République, Emmanuel Macron. À la demande du Gouvernement, les cahiers de doléances ne seront plus disponibles à partir du 23 février.

Une synthèse nationale

Ils restent donc à disposition du public jusqu'au 22 février tout comme l'adresse électronique : doleances.gouvernement@caen.fr. Après cette date, l'ensemble des contributions seront retournées au Gouvernement pour la réalisation de la synthèse nationale.

Jusqu'au 22 février, les cahiers de doléances sont disponibles à l'hôtel de ville du lundi au jeudi de 8 heures à 18 heures et le vendredi de 8 heures à 17 heures. Les quatre pôles de vie des quartiers (rive-droite, nord-est, nord-ouest et centre/sud-ouest) sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures ainsi que pendant les vacances scolaires de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.