Hors Normandie. Remportez votre Google Home, votre assistant connecté

Du vendredi 21 au vendredi 28 septembre 2018, jouez avec Tendance Ouest et gagnez votre google Home d'une valeur de 150€.

Gagnez votre assistant connecté! - Google

Gardez les mains libres avec l'Assistant Google

Obtenez des réponses, écoutez de la musique, gérez votre journée, profitez de vos contenus et contrôlez votre maison connectée à l'aide de simples commandes vocales.

Ok Google, comment dit-on " merci " en allemand ?

Danke

Ok Google, mon vol est-il à l'heure ?

Votre vol pour Nice est à l'heure

Ok Google, quelle heure est-il à Tokyo ?

À Tokyo au Japon, il est actuellement 0:41 et nous sommes jeudi

Ok Google, fais jouer la liste de lecture Découvertes de la semaine sur Spotify

Bien sur voici Découvertes de la semaine sur Spotify

La musique obéit à votre voix

Écoutez de la musique, des playlists et plus encore, et bénéficiez d'un son riche grâce à l'enceinte haute excursion de Google Home.

Gérez vos tâches quotidiennes

Une fois que Google Home a appris à reconnaître votre voix, l'appareil vous propose une aide personnalisée pour organiser vos journées, vous communique des rappels, vous transmet les actualités et plus encore.

Ok Google, à quelle heure est mon premier rendez-vous demain matin ?

Ok Google, est-ce que je vais avoir besoin d'un parapluie demain ?

Ok Google, ajoute mozzarella sur ma liste de courses

Divertissez-vous en toute simplicité

Google Home fonctionne avec Chromecast. Vous pouvez donc diffuser des séries, des films et de la musique sur votre téléviseur ou vos enceintes.1

Ok Google, mets The Crown sur Netflix

Ok, je mets The Crown depuis Netflix

Ok Google, mets Stranger Things de Netflix sur la TV

Ok, je mets Stranger things depuis Netflix sur ma télé

Contrôlez votre maison connectée par commande vocale

Utilisez des commandes vocales pour contrôler vos luminaires, thermostats, interrupteurs et autres objets connectés compatibles.

Pour jouer, envoyez TENDANCE par sms au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS). Tirage au sort vendredi 28 septembre 2018 entre 8h et 9h.

