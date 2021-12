Hors Normandie. Gagnez le Google Home Mini dans le Hit de la salle de bains

Chaque matin dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Cette semaine, remportez votre Google Home Mini d'une valeur de 59€.

Une aide précieuse dans toute la maison, tout en gardant les mains libres.

Google Home Mini est une enceinte intelligente dotée de l'Assistant Google. Elle est toujours là pour vous aider

Posez vos questions à Google

Vous voulez connaître les dernières infos météo, routières, financières, sportives ou autres ? Il vous suffit de demander.

Gérez vos tâches quotidiennes

Bénéficiez d'une aide personnalisée pour organiser vos journées, vous tenir informé de l'actualité, et plus encore.

Divertissez-vous en toute simplicité

Utilisez votre voix pour écouter de la musique avec Google Home Mini ou pour diffuser des séries TV, des films, etc. en streaming sur votre téléviseur avec Chromecast.

Contrôlez votre maison connectée par commande vocale

Utilisez des commandes vocales pour contrôler vos luminaires, thermostats, interrupteurs et autres objets connectés compatibles.

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!