Un dauphin dans le port de pêche de Cherbourg

Un dauphin est venu se laisser piéger dans le bassin du port de pêche de Cherbourg, vendredi après midi. le cétacé suivait le sillage des bateaux de pêche qui rentraient au port. L’animal mesure 1 m 50.

La présence de dauphins n’est pas rare au large des côtes du Cotentin. On y compte la plus grosse colonie française ! Vendredi après midi, les badauds étaient nombreux a venir voir, et photographier le dauphin. L'écluse du pont tournant du port s'est réouvert dans la nuit, mais le cétacé n'a pas pris le large, il est resté dans le bassin. Ce sera l'attraction du jour !