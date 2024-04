Cherbourg. Des travaux impressionnants débutent dans l'avant-port

Il y a du changement du côté de leur vue sur le port pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes dans le secteur du pont tournant. Une grue et des bateaux de chantier sont en action depuis mercredi 17 avril dans l'avant-port de Cherbourg, quai Lawton-Collins. En effet, des travaux de remplacement d'un ponton ont débuté. Cette nouvelle installation plus moderne va pouvoir permettre l'accueil des navires côtiers extérieurs.

Un ponton plus grand et moderne

Ce ponton n° 6 sera ainsi plus grand, long de 51 mètres sur 3,5 mètres de large, et sera guidé par trois pieux. Environ 10 caseyeurs/fileyeurs et quatre coquillards pourront s'y amarrer simultanément. "L'intérêt pour les pêcheurs de débarquer dans l'avant-port est de pouvoir le faire à toute heure sans dépendre des marées", explique Ports de Normandie. "Toutefois, cette débarque n'est possible que pour les unités de petite pêche ou pêche côtière. Les navires hauturiers sont quant à eux contraints de débarquer quai de la criée, dans le bassin du commerce en passant par le pertuis du pont tournant."

Des images visibles depuis le Pont tournant.

Environ un mois de travaux

Le ponton sera également équipé d'"un convoyeur facilitant la débarque des caisses de poissons via le tapis jusqu'au quai".

"On pourra désormais faire les montées et les descentes", se réjouit Patrice Cauchois, pêcheur. "Avec le précédent tapis, on ne pouvait faire que les montées." Un portail anti-intrusion sera également installé, une "bonne nouvelle" aussi pour Patrice Cauchois, "ça va être plus sécurisant". Les travaux, d'un coût total de 440 000€ cofinancés par l'Union européenne, se termineront jeudi 23 mai.