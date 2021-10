Perseigne: accès à la culture pour tous

Au coeur du quartier, place de la Paix, des batiments neufs avaient été construits pour accueillir des commerces. Mais beaucoup étaient vides.

la municipalité d'Alençon les a racheté pour 300.000 euros et les a transformé en bibliothèque, amenant la cultureet un lieu de rencontre et de convivilité au coeur du plus grand quartier populaire d'Alençon.

Premier signe de succès: 200 personnes s'y sont bousculées hier, jour de l'ouverture.

Mais le maire PS d'Alençon, Joachim Pueyo, compte bien que cet équipement deviennent aussi une porte d'entrée à ce quartier, pour les autres habitants de la Communauté Urbaine d'Alençon.

Ecoutez ci-dessous Joachim Pueyo: