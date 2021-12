Fécamp. Super mamie de Seine-Maritime : les inscriptions sont ouvertes !

Vous trouvez que votre mamie est super ? Elle fait les meilleurs gâteaux du monde ? Elle est gentille, active et drôle ? Alors il est temps de l'inscrire au concours Super mamie de Seine-Maritime.

L'élection aura lieu dimanche 18 novembre 2018 au Casino de Fécamp (Seine-Maritime). Les inscriptions viennent d'ouvrir et sont gratuites.

Des mamies "nouvelle génération"

Le concours sera présenté par Fabienne Ollier. C'est elle qui a créé l'événement en 1996 pour "rendre hommage aux mamies 'nouvelle génération', dynamiques, débordantes de joie de vivre qui ont su, tout au long de leur vie, trouver un équilibre entre leur vie familiale et leurs activités sociétales".

Toute la famille participe

Cinq à six candidates résidant dans en Seine-Maritime seront présélectionnées par le Comité Super Mamie. Pour espérer être élue, la mamie et sa famille devront passer par trois séquences qualificatives. La première est la "présentation" : "l'enfant de la candidate parle de sa famille et de ses valeurs et des actions de bénévolat ou de solidarité de sa maman".

Vient ensuite l'étape de "l'émotion" lorsque le petit enfant rend hommage à sa Super Mamie.

Enfin, il y aura le "challenge" lors duquel la candidate devra "s'illustrer dans sa passion : chant, danse, peinture, sketch, sport".

La gagnante participera à la finale nationale qui se déroulera le dimanche 23 juin 2019 à Belfort (Territoire de Belfort) et deviendra peut-être Super Mamie France 2019.

Infos et inscriptions au 04 75 37 55 75 ou sur www.supermamie.com.