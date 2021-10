Fécamp. Fécamp : les quatre temps forts de la semaine de la petite enfance

L'agglomération de Fécamp Caux Littoral (Seine-Maritime) organise sa 12e semaine de la petite enfance du 16 au 25 mars 2018. Un rendez-vous très attendu des familles et qui enregistre tous les ans environ 2 000 participants. Le thème retenu cette année est celui des émotions. Savoir gérer ses émotions et celles des enfants pour vivre en harmonie. Écoutez Nadia Ledun, coordinatrice de la semaine de la petite enfance :

Les temps forts de la semaine de la petite enfance

• Vendredi 16 mars – Inauguration



De 16h45 à 18h45 au Musée des Pêcheries à Fécamp. Visite guidée de la collection " Enfance " du Musée pour les enfants à partir de 2 ans.

• Mardi 20 mars – Conférence " Émoi et moi et moi "



À 20h30 au Grand Large de Fécamp. Reconnaître et accueillir les émotions des tout-petits, savoir identifier et écouter ses propres émotions. Par le pédopsychiatre Patrick Ben Soussan.

• Samedi 24 mars – Le P'tit forum



De 10h à 18h à la salle Jacques Anquetil de Fécamp. Une journée de rencontres et d'échanges entre professionnels de la petite enfance, parents et enfants, avec une conférence sur le rôle des écrans et un atelier musique.

• Dimanche 25 mars – Journée festive



De 10h à 18h à la salle Jacques Anquetil de Fécamp. Une journée entière pour s'amuser en famille avec des spectacles et des animations dans un lieu clos où l'on peut laisser gambader ses enfants.

Semaine de la petite enfance – Fécamp Caux Littoral (Fécamp, Epreville, Theuville-aux-Maillots, Toussaint et Tourville-Les-Ifs) – conférences, spectacles, ateliers et forum (animations gratuites mais certaines sur inscription à partir du 5 mars 2018).

