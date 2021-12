Rouen. Rouen : ils vivent de la revente de leurs vols

C'est le jeudi 20 août 2018 que les gendarmes interviennent à Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime) à la suite d'un dépôt de plainte du propriétaire d'une maison qui vient d'être cambriolée dans la nuit. Ils constatent qu'une vitre a été brisée et qu'un important désordre règne à l'intérieur, tant les deux voleurs se sont acharnés à fouiller intégralement les lieux. La victime déplore le vol d'un ordinateur et de plusieurs outils multimédias.

Il signale également aux enquêteurs que son ordinateur est équipé d'un système de localisation. C'est ce qui va permettre de le retrouver dans un magasin de dépôt-vente qui dispose d'un système de vidéosurveillance ayant filmé Julien Simon, 27 ans, et son complice de 24 ans. Il semble que d'autres objets aient également été proposés à l'enseigne qui vend des produits d'occasion en tous genres.

Ils cumulent les vols

Les enquêteurs vont vite faire le rapprochement avec d'autres cambriolages commis dans les alentours puisque les traces laissées dans la maison font apparaître le même profil génétique que dans d'autres lieux concernés et également visités. Les deux prévenus sont placés en garde à vue le 10 septembre 2018, au cours de laquelle ils reconnaissent sans peine les faits qui les accusent. Cependant ils ajoutent à la barre : "on n'a rien prémédité". Si le casier judiciaire de l'un des voleurs est vierge, son complice affiche sept condamnations pour vols. Pour le ministère public, "les faits de vol sont pleinement avérés". La défense suggère que les deux prévenus méritent d'être "davantage soutenus que durement sanctionnés". Après délibération ils sont reconnus coupables et, pour le plus "titré", condamné à 12 mois de prison dont six assortis du sursis, tandis que son complice écope de six mois de prison avec sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.