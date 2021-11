Alençon. La première voiture radar privée circule désormais dans l'Orne

La préfecture de l'Orne annonce le déploiement de la première voiture banalisée et privée, avec radar embarqué, dans l'Orne, depuis le lundi 3 septembre 2018. Elle circule chaque jour ouvré de la semaine et elle flashe les automobilistes trop pressés dans les deux sens de circulation.

Routes accidentogènes

Cette voiture emprunte les routes du département de l'Orne qui ont été les plus accidentogènes depuis les cinq dernières années. À partir de la fin du mois de septembre 2018, cette voiture circulera 7 jours/7, et même la nuit. Déjà, depuis avril 2018, cinq voitures-radars du même type sillonnaient les routes de l'Eure et de la Seine-Maritime.

Elle ne roule pas au hasard

Le choix du parcours de cette voiture est défini par la Direction départementale des territoires de l'Orne, en lien avec les services de voirie et les forces de l'ordre. Le conducteur de la voiture n'en connaît pas à l'avance le parcours.

Par satellite

Le radar embarqué enregistre automatiquement les excès de vitesse, sans que le conducteur de la voiture n'en soit informé. Les données enregistrées sont transférées par la voiture-radar, par satellite, au Centre National de Traitement des PV, basé à Rennes.