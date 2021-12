Jeunes talents. Concours Corneille à Rouen : l'heure du clavecin !

Le Poème harmonique, dirigé par Vincent Dumestre, s'investit pour promouvoir la musique baroque. Pour cela Vincent ne cesse d'imaginer des programmes originaux, mène des opérations pédagogiques mais complète également ces activités en soutenant depuis trois ans de jeunes artistes par le biais du concours Corneille à Rouen (Seine-Maritime). Vincent Dumestre qui est à l'origine de cette initiative, répond à nos questions :

Cette année le concours Corneille se consacre à la pratique du clavecin, pourquoi ce choix ?

"C'est la troisième année que le Poème harmonique organise le concours Corneille. Nous avons choisi de créer ce concours pour soutenir les artistes en devenir, les grands étudiants futurs solistes. Autant de nombreux concours de ce type existaient déjà en Belgique, en Hollande, en Allemagne, autant la France en était dépourvue. Si la première année nous avions mis l'accent sur les cordes, le second opus était consacré au chant mais il nous a semblé naturel d'aborder pour cette troisième année l'instrument royal qu'est le clavecin ce qui nous permet également de rendre hommage à Couperin dont nous fêtons cette année le 350e anniversaire."

Qui sont les membres du jury ?

"Nous avons l'ambition de faire de ce concours un évènement international. Il nous faut donc maintenir un haut niveau d'exigence pour viser l'excellence et le jury doit contribuer à la réputation de ce concours. J'ai souhaité rassembler dans ce jury sous la houlette de Skip Sempé, grand claveciniste américain, de fins connaisseurs de cet instrument comme Carole Cerasi ou Mitzi Meyerson ainsi que des représentants de prestigieuses institutions comme Xavier Vandamme, directeur du festival d'Utrecht, en espérant que les lauréats puissent être remarqués par ces programmateurs."

Quel sera le gain pour les lauréats ?

"Les lauréats remportent des prix monétaires, 3000€ pour le premier prix, mais nous souhaitons surtout que ce concours leur serve de tremplin pour se faire connaître. Les lauréats des précédentes éditions ont bénéficié également du soutien du Poème harmonique, une sorte de compagnonnage sur plusieurs années qui leur permet de se produire régulièrement : c'est un coup de pouce que nous leur offrons en faisant fonctionner notre réseau. Le violoniste Evgeny Sviridov et la soprano Eugénie Lefebvre, les lauréats des précédentes éditions, ont ainsi bénéficié de notre soutien."

Comment les candidats postulent ?

"Nous publions des annonces dans tous les plus grands conservatoires du monde tels que Berlin, Londres, Paris, Munich, Bâle… Nous recevons depuis la première édition une centaine de candidatures : des extraits audios et vidéos qui nous permettent de faire une première sélection. Cette année nous avons retenu 24 candidats qui nous viennent aussi bien de Lettonie que de Taïwan, de Corée ou d'Allemagne. Les provenances géographiques sont diverses, mais ce sont tous de jeunes musiciens ayant entre 20 et 27 ans. Tous sont déjà solistes, ils sont en fin d'études ou jeunes diplômés mais ne sont pas encore véritablement professionnalisés. Nous leur donnons un coup de pouce pour leur carrière."

De quelle façon établissez-vous le programme ?

"Nous ne souhaitons pas qu'ils travaillent un nouveau programme spécialement pour le concours donc nous leur proposons un choix parmi des pièces connues du répertoire baroque. Ils doivent cependant nous montrer leur maîtrise du répertoire français avec l'interprétation par exemple de pièces de Couperin et Rameau, du répertoire allemand avec Bach et Mozart et du répertoire italien avec Scarlatti ou Frescobaldi. Ce sont des répertoires incontournables pour la pratique de la musique baroque. Nous leur donnons également une certaine liberté une fois que les premières sélections sont passées. Après avoir jugé leur technique, nous jugeons leurs qualités d'interprète."

Comment le public appréhende le concours ?

"Depuis sa création, nous souhaitons que le concours soit accessible de A à Z au public. Les deux journées de sélection sont gratuites, seul le final est payant mais à prix très abordable (5€). Nous voulons faire de ce concours un moment convivial pour le public. Il offre en effet une rare alternative à une écoute banalisée d'un concert : les sélections ont lieu en journée et on peut ne venir qu'écouter un ou deux artistes. Les auditeurs sont donc généralement de passage tout au long de la journée même si certains se prêtent au jeu, happés par la tension qui va crescendo au fil des sélections. Quant au final, il rassemble généralement plus de 600 personnes !"

Pratique. Jeudi 20, samedi 22 et dimanche 23 septembre à la chapelle Corneille à Rouen. 0 à 5€. Résa 02 35 14 20 93. Infos lepoemeharmonique.fr