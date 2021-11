Équeurdreville. Il laisse ses chats sans eau ni nourriture : un Manchois condamné

C'est une première pour l'association 40 en chats, basée à Carentan (Manche) : elle a fait condamner lundi 10 septembre 2018 un Equeurdrevillais de 20 ans pour privation de nourriture et d'abreuvement.

Un chaton n'a pas survécu

En septembre 2017, le jeune homme part en Allemagne et laisse enfermés chez lui deux chatons de cinq mois, sans eau ni nourriture. Ce qui ne devait être qu'un week-end s'est finalement prolongé pendant plus de trois semaines. Le jeudi 10 octobre 2017, l'association, alertée par les voisins, parvient à pénétrer dans l'appartement avec la police. Un chaton est mort de faim, le second a survécu en se nourrissant des restes de son compagnon et en buvant l'huile d'une friteuse.

Des "conditions de vie déplorables" selon le président du tribunal, devant lequel le jeune homme, actuellement en détention jusqu'à janvier prochain pour une autre affaire, n'a pas démenti les faits. "Il a beaucoup de chance d'être devant le tribunal de police", a souligné à l'audience l'avocat de 40 en chats, Me Patrice Grillon, qui déplore "une qualification a minima" qui aurait pu valoir au prévenu une audience correctionnelle.

Systématiser les plaintes

Malgré les regrets exprimés par la voix de son avocate, le propriétaire des chatons a été condamné à 300 euros d'amende. Il a interdiction de posséder un animal pendant trois ans. Il devra verser 367,25 euros à 40 en chats pour rembourser les frais vétérinaires, mais aussi 800 euros de préjudice moral, plus 500 euros. L'association S. Lamart obtient 500 euros de préjudice, plus 300 euros.

40 en chats entend porter plainte le plus souvent possible en cas de maltraitance, comme l'explique Rachel Moriceau, sa présidente :

Rachel Moriceau - 40 en Chats Impossible de lire le son.

L'association nationale Stéphane Lamart appuiera systématiquement les plaintes de 40 en chats. L'association rappelle, enfin, que toute personne qui donne des chatons a obligation de les faire identifier auparavant, "sous peine de les voir terminer comme ceux-là". Le chaton survivant, Minium, a trouvé une famille, sur le secteur de Carentan.