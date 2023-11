Maltraitance animale. Enquête dans un centre équestre de la Manche après la diffusion d'une vidéo

Ce mercredi 29 novembre, c'est une source anonyme qui nous a contactés pour signaler des faits supposés de maltraitance. Cette dernière possède deux vidéos qui montrent un homme en t-shirt frapper à plusieurs reprises un cheval attaché, au sein des Ecuries Oliviers de Saint-Planchers. A l'aide d'un objet, il s'en prend au cheval avant de dévoiler la blessure faite sur le museau de l'animal.

Mises en ligne le mardi 28 novembre, les vidéos ont provoqué de vives réactions auprès des internautes.

Alexandre Olivier, gérant du centre équestre et frère de l'homme que l'on voit sur les vidéos, a tenu à répondre sur les réseaux sociaux. Voici sa réaction complète :

Contactée ce jour, la gendarmerie s'est saisie de l'affaire. Une inspection des services de la protection animale devrait avoir lieu la semaine prochaine pour obtenir plus d'informations sur les faits.

Pour l'heure, les gendarmes se sont rendus sur place et n'ont constaté aucune preuve à charge ou à décharge. L'enquête se poursuit dans les jours à venir. La SPA et la Fédération française d'équitation ont également réagi en menant des investigations de leurs côtés. Cette dernière affirme que ses services "ont bien eu connaissance de l'affaire" et qu'elle est "en cours de traitement".