Cherbourg : prison ferme pour le forcené du centre-ville

Le visage fermé, le jeune forcené était bien abattu ce matin à la barre du tribunal. Il y a une semaine, il s'était retranché à son domicile en plein centre-ville.

Il n'avait pas hésité à tirer plusieurs coups de feu, atteignant même un policier. Un coup d'éclat qui a défrayé la chronique, et il en prend conscience aujourd'hui.

Pour autant, il dit ne se souvenir de rien. Après avoir bu deux bouteilles de vodka le jour des faits, on veut bien le croire. Mais les faits sont là et on a vraiment évité le pire de justesse.

Armé d'une carabine munie d'un laser et de deux couteaux, il a joué au chat et à la souris avec les policiers à quelques mètres de l'une des places les plus passantes de Cherbourg.

A sa décharge, le jeune homme traverse une période difficile. Il sort d'une séparation amoureuse qui le pousse à boire plus que de raison. Sans emploi, il cumule les dettes et broie du noir. C'est pourtant loin d'excuser ses actes.

Pour la procureur, le forcené s'est pris pour un « sniper » et il a bien de la chance de ne pas y avoir perdu la vie. Et puis ce n'est pas la première fois qu'il fait parler de lui.

La police a déjà eu affaire à lui à 18 reprises. La justice l'a également condamné deux fois déjà. Cette fois-ci, ce sera la prison ferme pour un an...