Europa Jazz au Lycée version 2012!

En 2011, 2 164 lycéens d’une vingtaine d’établissements de la Sarthe, de la Mayenne, du Maine-et-Loire et de l’Orne ont participé aux trois volets de cette opération : concerts/rencontres spécifiques dans les lycées, Backstage Meetings, concerts à tarifs réduits. Pour 2012, l’opération "Europa Jazz au Lycée" se développe encore !

Certains concerts seront précédés d’ateliers de pratique musicale, un documentaire vidéo spécifique sera réalisé par les lycéens, des premières parties assurées par des jeunes groupes issus des options Musique, une exposition dédiée au Service Jeunesse du Mans, des interventions de l’équipe de l’Europajazz seront organisées dans les classes pour faire découvrir leurs métiers et leurs expériences.

Et bien sûr, jusqu’au 06 mai, les Backstage Meetings continuent ! Depuis quatre ans le festival propose aux lycéens de les inviter aux concerts (petits groupes de 10 à 12 parfois accompagnés de leur professeur) et de retrouver ensuite les musiciens dans les loges après les concerts pour une discussion informelle autour de la « musique » et du parcours de musicien.

DGIZ / PIERRE LAMBLA DUO (slam & jazz) :



MERCREDI 07/03 :

LYCEE MARGUERITE DE NAVARRE - ALENCON - ORNE - 20H30





GLÜCK (electro jungle) :



MERCREDI 29/02 :

LYCEE MARGUERITE DE NAVARRE - ALENCON - ORNE - 20H30