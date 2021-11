Mondeville. La ville de Mondeville instaure 16 "espaces sans tabac"

Elle fait désormais partie de la petite dizaine de villes du Calvados à enclencher le mouvement : jeudi 6 septembre 2018, Mondeville a instauré des "espaces sans tabac". 16 points où il est donc désormais strictement interdit de fumer et qui ont été choisis pour protéger une population en particulier : les enfants.

Insister sur la pédagogie

Les cigarettes sont en effet bannies des abords des écoles, bientôt de ceux du collège mais aussi à proximité des espaces de jeux dans les parcs. "Nous installerons peut-être dans l'avenir autour des équipements sportifs, précise Hélène Burgat, maire de la commune. La loi autorise 38 € d'amende. Mais plutôt que la sanction, on préfère faire appel au bon sens des gens, en espérant que cela suffira et qu'on n'ait pas besoin de verbaliser."

Et cette volonté pédagogique, on la retrouve dans le partenariat signé avec la Ligue contre le cancer du Calvados sur cette opération. "Dans ce dispositif, nous avons déployé tout un ensemble d'action de prévention", précise Noémie Morace, chargée de prévention au sein de l'association. "Nous avons notamment des agendas scolaires de prévention qui sont distribués à tous les CM2 du département. Les élèves y trouvent donc des conseils quotidiens et, en plus, auront la chance de ne plus voir d'adultes qui fument quand ils sortent de l'école."

Actuellement, seules les communes de Ouistreham, Colleville-Mongomery, Merville-Franceville, Fourneville, Boulon et Saint-Sever-Calvados ont adopté ces espaces sans tabac dans le département. D'autres, et notamment Ifs, seraient en réflexion pour leur emboîter le pas.