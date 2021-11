Le-Havre. Le Havre : sondage sur la propreté urbaine

Le Havre (Seine-Maritime) veut connaître l'avis de ses habitants concernant la propreté de leur ville. Un sondage est ligne est à leur disposition jusqu'au vendredi 28 septembre 2018. Yves Huchet, adjoint au maire du Havre en charge des espaces publics, explique qu'il s'agit d'un questionnaire. L'objectif est de faire un état des lieux de la propreté urbaine et de l'avis des habitants afin de proposer, si nécessaire, de nouvelles actions pour rendre l'espace public plus propre.

La propreté urbaine est un enjeu du quotidien pour notre Municipalité. Des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années mais il reste encore des choses à faire pour atteindre le niveau d'exigence légitime des Havrais. "

Un budget de dix millions d'euros

La ville du Havre mobilise 177 agents municipaux pour la propreté pour un budget annuel de dix millions d'euros. La ville ne cesse d'adapter ses services à l'évolution des usages. Elle modernise son matériel et fait évoluer son organisation. Parmi les exemples : celui des mauvaises herbes. Depuis le zéro phyto, elles sont de plus en plus nombreuses. Un désherbage manuel est long et fastidieux. Il faut donc penser la ville autrement. La municipalité veut aussi faire évoluer les comportements et inciter les Havrais à prendre soin de leur ville.

