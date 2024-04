Le Havre. Dépôts sauvages, mauvaises herbes : la Ville dévoile son plan propreté

C'est le maire en personne qui l'a présenté, mercredi 3 avril. Edouard Philippe et sa municipalité lancent un grand plan dédié à la propreté urbaine au Havre. Cela passe notamment par un renforcement du service dédié, avec 30 agents supplémentaires recrutés en 2024 et un budget de fonctionnement en hausse de 500 000 euros. Douze balayeuses, "plus grosses et plus robustes", viendront faciliter leur travail. Par ailleurs, 350 poubelles dites "compactantes" seront installées dans les rues, cette année.

Un coup de propre profond

Le maire annonce deux grandes actions. La première sera consacrée au désherbage des rues, une fois par mois, lors de la belle saison. La seconde visera des quartiers délicats à traiter au quotidien, en raison notamment de l'étroitesse des rues et des trottoirs, comme dans le centre ancien ou à Sanvic. "Il s'agit de donner un coup de propre profond, en retirant les voitures des rues, en reprenant la signalétique au sol là où cela sera nécessaire", détaille Edouard Philippe.

Enfin, les dépôts de déchets sauvages seront particulièrement ciblés. De 70 tonnes en 2019, ils sont passés à 214 tonnes en 2023. Dix agents assermentés, en civil, circuleront dans les différents quartiers de la ville pour dresser des amendes administratives. Dix procédures sont déjà en cours, et les auteurs risquent plusieurs milliers d'euros d'amende. L'enlèvement des encombrants à domicile est pourtant gratuit… A condition de prendre rendez en ligne ou par téléphone.