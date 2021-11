Le-Havre. Étape importante vers l'élargissement de l'agglo du Havre

Étape importante vers l'élargissement de l'agglomération du Havre (Seine-Maritime) vendredi 7 septembre 2018. La Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) se réunit à la préfecture de Rouen à partir de 15 heures. Président par Fabienne Buccio, la préfète de Seine-Maritime et de Normandie, elle rassemble des élus de communes, d'intercommunalités, du département et de lac région ainsi que des représentants des services de l'État.

La CDCI doit se prononcer sur la fusion entre l'agglomération du Havre (CODAH) et les communautés de communes de Criquetot-l'Esneval et Caux Estuaire. En cas d'avis favorable, la préfète devrait acter l'élargissement. L'agrandissement de la CODAH, qui deviendrait une communauté urbaine, pourrait être effectif dès le lundi 1er janvier 2018.

Une opposition au sein de Caux Estuaire

Si du côté de la communauté de communes de Criquetot-l'Esneval le mariage avec le Havre ne fait que peu débat, du côté de Caux Estuaire il existe une vraie fronde. Didier Sanson, le président de Caux Estuaire, est pour la création de cette communauté urbaine du Havre. Mais il doit faire fasse au rejet de neuf mais sur seize de sa communauté de communes. Des élus frondeurs fortement mobilisés. Ils craignent de perdre leur liberté d'agir sur leur territoire. Des maires qui voient dans ce calendrier serré une marche forcée et parlent de déni de démocratie.

Ce qui est en jeu ce sont les compétences liées, entre autres, au développement économique (par exemple la gestion des zones industrielles, artisanales et commerciales), les transports urbains, la politique du logement, l'eau, la collecte et le traitement des déchets ou encore les équipements culturels et sportifs.