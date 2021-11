Plantes sauvages. Une découverte des plantes sauvages dans le bois de Villequier

Cette animation ludique destinée aux enfants de six à 12 ans, accompagnés de leurs parents, permet de découvrir les vertus des plantes sauvages au sein du bois de Villequier (Seine-Maritime). Elle est encadrée par Marie Ménard-Duval, animatrice nature.

Mauvaises herbes et bons usages

Depuis 2015, Marie Ménard-Duval, transmet sa passion pour les plantes dans le cadre de Pissenlit et compagnie, sa micro-entreprise. Elle intervient régulièrement dans les écoles mais organise aussi des ateliers de cuisines pour des particuliers ou des sorties natures afin de faire connaître les différents usages des plantes. "Les mauvaises herbes ne sont pas si mauvaises, souligne Marie, leurs usages sont méconnus mais la plupart peuvent nous apporter beaucoup" et c'est ce que promeut Marie à travers ses animations.

"L'ortie est par exemple une plante dépurative, reminéralisante et fortifiante. On peut utiliser ses racines, ses graines et ses feuilles. Pourtant on la considère comme une mauvaise herbe car elle est envahissante ! On peut même la déguster en pesto ou en soupe mais il ne faut pas oublier les gants pour la cueillir." De même, le lierre terrestre ou le pissenlit ont de nombreuses vertus méconnues que Marie révèle au public.

Sauver la fée protectrice de la forêt

Pour faire découvrir aux plus jeunes les atouts de ces plantes, Marie organise dans le bois de Villequier une chasse aux plantes afin de créer une potion pour venir au secours d'une fée affaiblie victime d'un maléfice : "C'est une sorte de jeu de piste dans lequel les enfants sollicitent leurs sens, notamment la vue et le toucher, pour identifier et récolter les plantes nécessaires à la préparation d'un remède". Par le jeu, ils apprennent ainsi à reconnaître ces plantes qui nous entourent et que l'on néglige comme le millepertuis.

"Le bois de Villequier fournit pour cette sortie un cadre très agréable, souligne-t-elle, on y découvre de beaux points de vue et des plantes rares comme la digitale jaune, l'épipactis pourpré ou l'orpin des rochers mais celles qui nous intéressent sont cependant des plantes communes." Après la collecte, Marie et les enfants feront infuser ces plantes pour préparer la décoction qui rendra joie de vivre à la fée, qui cicatrisera ses plaies et revigorera son organisme !

Pratique. Mercredi 12 septembre 2018 à 14h30. Rendez-vous au parking du poney club de Villequier. Gratuit. Réservation au 02 32 81 68 70