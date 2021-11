Rouen. Open de Rouen : appelé en Coupe Davis, Benoit Paire ne défendra pas son titre

Le bonheur des uns fait le malheur des autres, c'est bien connu. Rappelé le mardi 4 septembre 2018 par son capitaine en Équipe de France, Yannick Noah, Benoit Paire ne sera pas disponible pour tenir sa participation à l'Open de tennis de Rouen (Seine-Maritime). Et pour cause, le tournoi normand et la demi-finale de la célèbre compétition par équipe doivent se tenir le même week-end des samedis 15 et dimanche 16 septembre 2018.

Paire out, Munar in

Tenant du titre à Rouen, Benoit Paire ne défendra pas sa couronne pour rejoindre les Bleus avec lesquels il n'a jamais participé à la compétition. Mais les blessures et méformes de certains de ses coéquipiers lui ont ouvert les portes de la sélection.

Les spectateurs du Kindarena, eux, peuvent regretter cette sélection et l'absence d'une des têtes d'affiche du tournoi. Les organisateurs, eux, ont rapidement rebondi en annonçant son remplacement par l'Espagnol Jaume Munar, un jeune espoir déjà classé 85e à l'ATP à seulement 21 ans. Prometteur, donc, mais pas encore connu du grand public. Pas sûr que celui du Kindarena y gagne au change.