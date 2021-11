Rouen. Tennis : une nouvelle tête de série pour l'Open de Rouen !

Son nom est sorti du chapeau une semaine seulement avant le début de la compétition. Le jeudi 6 septembre 2018, les organisateurs de l'Open de Rouen de tennis (Seine-Maritime) ont annoncé la venue de Philipp Kohlschreiber pour le tournoi organisé au Kindarena du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2018. Après la déception de l'absence de Benoit Paire, c'est un beau lot de consolation pour le public normand.

• À lire aussi. Open de Rouen : appelé en Coupe Davis, Benoit Paire ne défendra pas son titre



Kohlschreiber, tête d'affiche à Rouen

34e joueur mondial, l'Allemand sera la première tête de série de la compétition, devant le Français Gilles Simon, 40e au classement ATP. Régulier dans les grands rendez-vous et vainqueur de huit tournois dans sa carrière, Philipp Kohlschreiber arrive à Rouen dans une bonne forme.

Il y a seulement quelques jours, il a atteint les huitièmes de finale de l'US Open, défait à ce stade de la compétition par Kei Nishikori. Mais il avait auparavant accroché Alexander Sverev, n°4 mondial, à son tableau de chasse. Une ligne non négligeable sur un CV. Battre Simon, Munar, Mathieu & Cie pour décrocher l'Open de Rouen ne ferait pas tâche non plus.